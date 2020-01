Lube travolgente in Champions League nel derby italiano con Trento

CIVITANOVA - Lube travolgente in Champions League. Nell'insolito derby italiano domenicale con trento i campioni del mondo hanno dominato la partita chiudendo con un nettissimo 3-0 con parziali nettissimi di 25-21, 25-18, 25-15. La squadra di Lorenzetti, presentatasi in campo all'Eurosuole Forum con qualche acciacco, non ha mai dato l'impressione di crederci davvero e forse ha anche risparmiato forze fisiche e mentali in vista della partita di metà settimana ad Istanbul, davvero decisiva per provare a superare il turno come migliore seconda. Dal canto suo la Lube ha ipotecato il primo posto nel suo girone.

Da segnalare che oggi si sono comunque giocate le partite della giornata di Superlega, con la Lube che osservava il riposo e Trento che ha rimandato il suo impegno a Verona a fine febbraio. con due vittorie nette per 3-0 Perugia e Modena si sono avvicinate alla Lube, ora gli umbri sono a -3 dalla squadra di De Giorgi, ma hanno giocato una partita in più.





© RIPRODUZIONE RISERVATA