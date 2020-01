La Lube torna al successo e riprende la corsa in vetta alla Superlega

CISTERNA - La Lube ha ripreso la marcia interrotta nel turno infrasettimanale, vincendo 3-1 a Cisterna di Latina contro la squadra locale, che ha comunque dato fastidio ai campioni del mondo. La Lube ha perso il primo set 25-22, poi ha vinto i successivi per 25-19, 25-17 e 25-21. Anche le altre squadre di alta classifica hanno tutte vinto conquistando tre punti, quindi la squadra di De Giorgi mantiene 6 lunghezze di vantaggio sulla seconda in classifica, che è sempre la Sir Safery Perugia.

Mercoledì sera all'Eurosuole Forum di Civitanova la Lube tornerà in campo per affrontare la Vero Volley Monza in gara secca dei quarti di finale della Coppa Italia





© RIPRODUZIONE RISERVATA