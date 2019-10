La Lube parte col piede giusto. Contro Piacenza è subito 3-0 e tanti applausi alla squadra

CIVITANOVA - La Lube campione d'Italia ha cominciato il nuovo campionato con un eloquente 3-0 ai danni del Piacenza, squadra segnalata tra le possibili outsider alle spalle delle quattro grandi favorite, Civitanova, Perugia, Trento e Modena.

In un Eurosuole Forum non esaurito i biancorossi di De Giorgi hanno dato un'ottima prova nonostante la squadra non si sia allenata al completo praticamente mai, complice il rientro in gruppo degli ultimi sei nazionali soltanto giovedì.

Riguardo alla partita contro gli emiliani, i primi due set sono stati molto combattuti, e la Lube se li è aggiudicati con scarti minimi (26-24, 27-25), nel terzo set invece il divario è stato più netto, la Lube si è presa subito un certo margine e ha chiuso l'ultimo parziale sul 25-20.



Mercoledì i cucinieri torneranno in campo, sempre all'Eurosuole Forum, alle 20.30, per affrontare Sora nella partita valida per l'anticipo di una prossima giornata, in cui la Lube sarà assente per partecipare al Mondiale per club

LEGGI ANCHE Civitanova, Lube: un successo che passa dal volley al marketing

La Lube festeggia i trionfi del 2019 con la voce di Gianna Nannini

Ultimo aggiornamento: 18:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA