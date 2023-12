Lube, alta tensione nella tana della Top Volley Cisterna: in campo stasera alle 18

CIVITANOVA Secondo le statistiche Cucine Lube e Top Volley Cisterna, match valido per la nona giornata del girone di andata di Superlega, non si sono mai incontrate, solo perché è cambiata la proprietà. Oggi, alle 18 con diretta su Radio Arancia, la squadra di Blengini scende in campo per provare a vendicare lo scivolone casalingo di domenica scorsa. Sconfitta che ancora brucia a giudicare dal monito di Simone Anzani.

Le statistiche



A Cisterna scenderà in campo una squadra assetata di punti per rimanere nelle zone alte della classifica e provare ad entrare tra le top four al termine del girone di andata. Ovvero tra tre giornate inclusa quella odierna. Tornando alla statistica dei precedenti, buon per la Lube se cosi fosse, per quanto riguarda Cisterna, perché nelle ultime stagioni a Latina prima e poi a Cisterna la società biancorossa ha sempre registrato prove opache, rimediando anche qualche figuraccia storica. In una pronta riscossa post Trento ci credono anche i Predators che raggiungeranno la cittadina laziale con il solito entusiasmo.



TOP VOLLEY CISTERNA - CUCINE LUBE (ORE 18)

