Sorteggio impietoso per la Lube: in Champions contro polacchi, russi e sloveni

CIVITANOVA Girone di ferro per i campioni d’Italia della Cucine Lube in Champions League. L’urna di Lubiana, dove ieri si sono svolti i sorteggi, è stata tutt’altro che benevola con i cucinieri che ritroveranno i polacchi, campioni in carica, del Kedzierzyn-Kozle, che lo scorso anno eliminarono proprio la Lube, i russi del Novosibirsk, che tornano ad incrociare i biancorossi a distanza di sette anni e gli sloveni del Maribor, squadra sulla carta cuscinetto ma non va dimenticato che la Slovenia è vice campione d’Europa.



La Lube inizierà l’avventura in Champions all’Eurosuole Forum ospitando i siberiani del Novosibirsk ai primi di Dicembre. Le date sono tutte da confermare. Poi ci sarà la doppia trasferta in Slovenia, a metà Dicembre ed in Polonia a metà gennaio. La Lube chiuderà il girone C il 16 febbraio ospitando i polacchi del Kedzierzyn-Kozle.

Ecco il tabellone completo della Champions League. Pool A: Jastrzebski Wegiel, Friedrichshafen, Knack Roeselare, Vincitrice 3° turno preliminare. Pool B: Dinamo Mosca, Ziraat Bankasi Ankara, Grenyard Maaseik, Project Varsavia. Pool C: Lube Civitanova, Kedzierzyn-Kozle, Merkur Maribor, Lokomotiv Novosibirsk. Pool D: Zenit San Pietroburgo, Berlin Recycling , Vojvodina Novi Sad, Vincitrice 3° turno preliminare. Pool E: Sir Sicoma Monini Perugia, Fenerbahce Istanbul, Cannes Dragons, Trentino Itas .

© RIPRODUZIONE RISERVATA