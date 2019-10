Per la Lube derby in Champions, ecco le avversarie del girone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SOFIA - Urna di Champions tutto sommato benevola per la Lube che nel sorteggio di ieri ha pescato, tra gli altri, i campioni del mondo per club di Trento. Una notizia tutto, quella del sorteggio, nel giorno in cui dal Belgio arriva la notizia tristissima della morte del papà del palleggiatore Stijn D’Hulst, da giorni accorso al capezzale del padre gravemente malato.Ieri a Sofia si è comunque svolto il sorteggio dei gironi di Champions League. L’urna bulgara ha assegnato ai biancorossi la Pool A, che ha assegnato a Juantorena e compagni anche il derby italiano: insieme ai cucinieri, infatti, sono stati inseriti i connazionalidella Trentino Itas, i turchi del Fenerbahce Hdi Istanbul e i cechi del Jihostroj Ceske Budejovice. Nei prossimi giorni verranno ufficializzati calendari e date ma in base alle indicazioni, la Lube giocherà secondo questo calendario: data da definire: Lube-Trentino Itas. 10, 11 o 12 dicembre 2019: Jihostroj Ceske Budejovice-Lube. 17, 18 o 19 dicembre: Fenerbahçe Istanbul-Lube. 28, 29 o 30 gennaio 2020: Lube-Jihostroj Ceske Budejovice. 11, 12 o 13 febbraio: Trentino Itas-Lube. 19 febbraio: Lube-Fenerbahçe.