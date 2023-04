Gara 4 Playoff, la Lube in trasferta punta all'aggancio nella serie contro Verona. Si parte alle 20.30

CIVITANOVA Seguita da oltre un centinaio di tifosi la Cucine Lube scenderà in campo stasera alle 20.30 (diretta su Radio Arancia) per la seconda partita del non ritorno. Sotto 1-2 dopo le prime tre sfide, ma forti di una grande prestazione casalinga in gara tre chiusa con l'affermazione che ha riacceso le speranze, i cucinieri vogliono allungare ulteriormente la difesa del tricolore e regalarsi l'eventuale resa dei conti dei quarti tra le mura amiche di Civitanova.

Il traguardo

Capitan Luciano De Cecco si appresta ad affrontare una partita significativa anche per le statistiche, si tratta infatti della sua centesima presenza nei playoff scudetto. In caso di esito favorevole il sestetto marchigiano rimetterebbe in equilibrio la contesa beneficiando poi del fattore campo in gara cinque. Il match si svolgerà o il sabato o il lunedì di Pasqua in seguito alla programmazione ed ai risultati degli altri quarti, che si svolgeranno domani. Il team che riuscirà ad accedere alle semifinali scudetto incrocerà nel turno successivo la vincente della serie tra Perugia e Milano, con i Block Devils attualmente in vantaggio per 2-1. Tutte le formazioni eliminate nei quarti, invece, parteciperanno ai playoff quinto posto insieme alla prima classificata dei preliminari playoff quinto posto.