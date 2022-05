Volley finale scudetto, gara-1 alla Lube Civitanova che batte la Sir Perugia al tie break

PERUGIA - La Lube Civitanova ha vinto gara-1 della finale scudetto battendo la Sir Perugia in Umbria al quinto set. Il risultato finale Sir Perugia-Lube Civitanova_ 17-25; 28-26; 25-20; 17-25; 13-15. Gara-2 si giocherà il 4 maggio alle 20.30 all'Eurosuole di Civitanova.

LA CRONACA

LA Cucine Lube espugna il PalaBarton in gara uno della finale scudetto. Mercoledì in casa la seconda sfida scudetto. Partita giocata di squadra dalla formazione di Chicco Blengini che ha sfruttato ogni individualità dei propri giocatori per tenere testa all'urto dei padroni di casa. Primo set dominato dai cucinieri che trascinati dal duo De Cecco Simon tengono sulle spine gli avversari. In ombra Leon Giannelli si affida all ex Rychlicki e Anderson. Secondo e terzo set in cui la squadra di Blengini ha fatto e disfatto. Nel secondo otto muri a uno hanno fatto la differenza per i padroni di casa nel terzo sagra degli errori dei cucinieri. Marchigiani che si riprendono nel quarto set con l'attacco al 64 per cento. Tue break emozionante. La Lube vola 8-4 subisce la rimonta di Perugia nel turno di servizio dell'ucraino Plotnisky ma poi con Yant e le invenzioni di De Cecco si porta nuovamente avanti e chiude con Simon. Mercoledì gara due alle 20.30 a civitanova. Pochi i biglietti ancora rimasti in vendita.





