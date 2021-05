La Megabox Vallefoglia batte Sassuolo e si guadagna la bella

MONTECCHIO - Con una grande prestazione e tre individualità eccellenti come Kramer, Pamio e Bresciani, la Megabox Vallefoglia ha battuto 3-1 la Green Warriors Sassuolo del baby fenomeno Antropova, riequilibrando la sconfitta subita in gara 1 e acquisendo così il diritto a disputare la bella, domenica 23 maggio alle ore 17 sempre a Montecchio, per stabilire la squadra che andrà a giocare la finalissima, che deciderà la formazione da promuovere in Serie A1. Dall'altra parte della rete è già idealmente posizionata la squadra del Pinerolo, che ha battuo in due partite il Ravenna. La Megabox contro la Green Warriors ha vinto il primo set, poi ha perso il secondo e quindi si è impista nel terzo e nel quarto, vincendo quest'ultimo con una bella rimonta.

