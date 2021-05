La Megabox Vallefoglia batte ancora Pinerolo e viene promossa in Serie A1

MONTECCHIO Il sogno è diventato realtà, la Megabox Vallefoglia, società nata lo scorso anno raccogliendo l'eredità di un club comunque giovane, al suo primo anno in Serie A2, ha conquistato la promozione nel massimo campionato femminile di volley, facendo così compagnia all'Acqua & Sapone Roma, già promossa senza i playout. Al termine della fase finale a 8 squadre il club biancoverde, allenato da Fabio Bonafede, si è dimostrato il migliore, sbaragliando una dpo l'altra le tre avversarie che la griglia gli ha prosposto. Nella finalissima la squadra di Vallefoglia ha superato con un doppio 3-1 l'Eurospin Pinerolo, sconfitta anche in gara due con parziali di 25-27 25-19 27-25 25-18. Questa la formazione proposta da Bonafede: Balboni, Bacchi, Bertaiola, Colzi, Pamio, Kramer, Bresciani, Costagli Stafoggia, Durante, Dapic, Ricci. Le protagoniste dell'ultima partita, così come di tutta la trionfale stagione sono state Lucia Bacchi, Rachel Kramer, Alice Pamio e Giulia Bresciani, tutte abbondantemente in grado di ben figurare anche in Serie A1

