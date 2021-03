Megabox-Balducci rinviata per Covid, si spera di giocare giovedì

VALLEFOGLIA - Il match tra Megabox Vallefoglia e Cbf Balducci Macerata, semifinale della Coppa Italia di serie A2 del volley femminile, inizialmente predisposto per mercoledì pomeriggio al PalaDionigi di Montecchio è stato per il momento rinviato a giovedì alle 18. Infatti è emerso il primo caso di Covid in assoluto all’interno del team vallefogliese: si tratta di una giocatrice e la giornata di mercoledì servirà per ulteriori controlli. Martedì il team squadra si è sottoposto ai tamponi rapidi e oggi sono previsti i molecolari. Si spera che il contagio rientri o almeno che le positività non siano quattro, perché in questo caso il match sarebbe rimandato. Chi la spunterà tra le due se la vedrà con la vincente del match tra Mondovì e Pinerolo, in campo mercoledì alle 18,30.

