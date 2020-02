La Lardini riparte con la partita più importante, a Jesi arriva Perugia

JESI - Ricomincia il massimo campionato di volley femminile e la Lardini Filottrano gioca subito in anticipo, sabato sera alle 20,30, contro la Bartoccini Perugia, all'Ubi Bpa Sport Center. Per la squadra di Schiavo si tratta forse della partita più importante di questa stagione, visto che in caso di vittoria da tre punti le rosanero andrebbero a +8 sulle umbre, che sono verosimilmente l'ultimo ostacolo verso la salvezza, visto che la Volalto Caserta ha denotato diversi problemi nel mentenere un organico all'altezza e nel portare avanti la stagione, quindi una candidata alla retrocessione in serie A2 è già in pole position. In caso di sconfitta delle marchigiane invece Filottrano e Perugia andrebbero a stretto contatto in classifica e il loro si tramuterebbe in unlungo ed estenuante sprint.





© RIPRODUZIONE RISERVATA