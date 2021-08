Doccia fredda sulla Megabox: il ds Babbi lascia per dissapori con il coach

VALLEFOGLIA - Piero Babbi, storico direttore sportivo della Scavolini Pesaro degli scudetti del volley e da tre anni dietro la scrivania della Megabox Vallefoglia, neopromossa in Serie A1, ha rassegnato le sue dimissioni. Un addio che nasce da dissapori nati principalmente con l'allenatore Fabio Bonafede, dissapori ritenuti evidentemente irreversibili. La separazione è definitiva e arriva a due mesi dall’inizio del campionato. Babbi ha scritto una lettera al sito volleyball.it, dove spiega le sue ragioni: «I motivi di questa mia decisione sono da ricercarsi nella sovrapposizione dei ruoli, nella totale mancanza di coinvolgimento nelle dinamiche organizzative societarie e soprattutto nella mancanza di riconoscenza». La società, tramite il presidente angeli, ha espresso dispiacere per la decisione e ha avuto parole di elogio e di ringraziamento per Babbi, che non sarà sostituito da una nuova figura dirigenziale.

