La Megabox torna a giocare dopo un mese e batte il Sassuolo

MONTECCHIO - Con un netto 3-0 al Sassuolo (parziali di 25-17, 25-21 e 30-28), la Megabox Vallefoglia ha festeggiato il ritorno in campo dopo un mese durante il quale la squadra di coach Bonafede era stata fermata dai numerosi contagi Covid emersi nel gruppo. Il cammino è ripreso con una prova eccellente, che ha visto alice Pamio sugli scudi con ben 28 punti realizzati. con questo successo, in una partita di recupero, le pesaresi rafforzano la loro posizione in piena zona playoff e coltivano ancora qualche possibilità di raggiungere il primo posto, che darebbe loro la primozione diretta in serie A1. Prossima trasferta domenica a Marsala, dove la squadra non andrà in aereo, per paura di coancellazioni di voli all'ultimo momento

