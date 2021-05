Megabox con Pinerolo, due chances in casa per salire in Serie A1

VALLEFOGLIA - La Megabox si gioca il primo matchpoint promozione. Le ragazze di Fabio Bonafede scendono in campo sabato alle 17 al PalaDionigi di Montecchio, per chiudere i conti con Pinerolo, già sconfitta a domicilio in gara-1 di finale dei playoff promozione per salire in A1. In Piemonte è stata una dura battaglia e anche nella seconda sfida ci si affronterà a viso aperto, dando fondo a tutte le energie residue. Al primo anno in Serie A2, Bacchi e compagne hanno dato vita a una stagione strepitosa. Sono reduci dal “colpaccio” e ora vogliono concludere in bellezza con un coronamento che le farebbe entrare nella storia. Se invece oggi la spuntasse la Eurospin, si tornerebbe in campo domenica, sempre alle 17 al PalaDionigi, per la “bella”. «La partita di mercoledì è stata durissima – commenta il tecnico Fabio Bonafede - Del resto, anche le due precedenti sfide disputate nel corso della Poule Promozione si erano chiuse al tiebreak. Ora dobbiamo mantenere la massima concentrazione»

