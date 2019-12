La Roana Cbf Macerata perde in casa con Trento, ma resta in zona salvezza

MACERATA - Sconfitta interna senza punti da mettere in cascina, per la Roana Cbf Macerata nella quindicesima giornata del girone B del campionato di serie A2 femminile. La squadra di coach Paniconi se la doveva vedere con la capolista Trento, che finora aveva perso una sola partita, vincendone 14, delle quali nove per 3-0. La Roana è risucita a vincere un set, sfiorando anche il tie break, ma alla fine si è dovuta accontentare di un onorevole 1-3. Le maceratesi restao al quinto posto che vorrebbe dire salvezza sicura già con la conclusione della prima fase, ma nelle tre giornate che mancano bisognerà vincere almeno due partite per conservare la posizione, visto che quattro squadre lottano per due posti in zona sicurezza.





© RIPRODUZIONE RISERVATA