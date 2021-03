La Cbf Balducci a Rimini con Mondovì va in campo per la Coppa Italia di A2

MACERATA – E’ arrivata la domenica della finale di A2 della Coppa Italia di volley femminile. Per la Cbf Balducci Macerata è il momento più alto della sua storia ed arriva forse in maniera inattesa ma sicuramente meritata nonostante la semifinale contro la Megabox Vallefoglia non si sia potuta disputare. La finale si giocherà alle 14.30 al RDS Stadium di Rimini e sarà trasmessa in diretta e in chiaro su SportMediaset.it e sulla pagina Facebook di Spormediaset. L’evento è stato presentato con la partecipazione delle 4 semifinaliste di A1 e delle finaliste della Coppa Italia di serie A2: CBF Balducci HR Macerata e LPM BAM Mondovì. Le due squadre si sarebbero comunque incontrate perché il calendario prevedeva, per la terza giornata di andata della Poule Promozione, il match a Macerata ieri alle 17.

