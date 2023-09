Italvolley, stasera (ore 21) al PalaRossini contro la Germania per chiudere da imbattuti - SEGUI LA DIRETTA

ANCONA La vittoria, l’entusiasmo, la presenza del pubblico, i colori. Ecco alcuni degli ingredienti che hanno reso perfetta la serata di lunedì. L’esordio vittorioso per 3-0 ad Ancona della Nazionale maschile di coach De Giorgi, campione d’Europa e del Mondo in carica, non presentava grosse insidie sportive nel cammino nel Campionato Europeo perché la Svizzera, ultima nel girone, aveva una montagna troppo alta da scalare per i propri mezzi tecnici e fisici. Eppure ha provato a dare fastidio agli azzurri che hanno puntato a sbrigare la pratica senza spendere troppe delle energie che saranno preziose non tanto stasera contro la Germania, si gioca alle 21 (diretta tv su Rai 2), quanto già agli ottavi. Al PalaRossini il pubblico atteso anche in più dei 4.000 di lunedì, avrà una partita con contenuti tecnici più elevati alla quale assistere. Ci sono ancora biglietti giornalieri disponibili sul circuito Ticketone al costo di 57 euro (alle ore 18 è in programma Svizzera-Belgio)

