ANCONA La vittoria, l’entusiasmo, la presenza del pubblico, i colori. Ecco alcuni degli ingredienti che hanno reso perfetta la serata di lunedì. L’esordio vittorioso per 3-0 ad Ancona della Nazionale maschile di coach De Giorgi, campione d’Europa e del Mondo in carica, non presentava grosse insidie sportive nel cammino nel Campionato Europeo perché la Svizzera, ultima nel girone, aveva una montagna troppo alta da scalare per i propri mezzi tecnici e fisici.



Gli avversari



Eppure ha provato a dare fastidio agli azzurri che hanno puntato a sbrigare la pratica senza spendere troppe delle energie che saranno preziose non tanto stasera contro la Germania, si gioca alle 21 (diretta tv su Rai 2), quanto già agli ottavi. Al PalaRossini il pubblico atteso anche in più dei 4.000 di lunedì, avrà una partita con contenuti tecnici più elevati alla quale assistere. Ci sono ancora biglietti giornalieri disponibili sul circuito Ticketone al costo di 57 euro (alle ore 18 è in programma Svizzera-Belgio). La Germania ha elementi di buona caratura visti anche nel campionato italiano. Per l’Italia ci sarà l’obiettivo di chiudere da imbattuti il girone mantenendo lo zero alla casella set persi. La partita di lunedì è stata soprattutto la serata di Leandro Mosca. Il centrale osimano classe 2000 ha festeggiato proprio ieri i 23 anni e l’ha fatto con la prima partita da titolare nella fase finale di un torneo internazionale. Di fronte alla mamma ed agli amici con i quali è cresciuto accorsi al PalaRossini per vederlo in campo, la sua emozione nel dopogara ha confermato tutta la gioia di un ragazzo che con umiltà e sacrificio è arrivato fino a giocare titolare in nazionale. «Sono veramente contento che tutto sia andato per il meglio con la vittoria – ha detto - e lo sono ovviamente perché essendo nato a 15 km da qui con tanti amici che sono venuti a vedermi ci tenevo a giocare e a fare bella figura». Coach De Giorgi gli ha riservato una maglia da titolare comunicandoglielo senza troppo preavviso. «Solo poco prima dell’inizio del riscaldamento mi ha detto che avrei giocato dall’inizio – ha detto Leandro Mosca – e per me è stata una sorpresa che mi ha reso molto felice». Giocare in casa con la maglia della nazionale ha un sapore speciale. «Indossare questa maglia e stare con questo gruppo è fantastico – assicura – e cerco sempre di impegnarmi al massimo».



Il turnover



Per coach De Giorgi quindi un minimo di turnover con Mosca ma anche Sanguinetti in campo mentre Russo e Galassi hanno riposato per ritrovare probabilmente già stasera la titolarità. «E’ stata una buona opportunità per inserire due centrali all’interno del sestetto per dare campo e gioco vero anche a loro che non hanno avuto molto spazio - spiega il tecnico - e sia Mosca che Sanguinetti hanno giocato una buona gara». «In partite dal pronostico apparentemente sbilanciato le difficoltà vengono se aspetti solo l’errore dell’avversario e invece va vista come un’occasione per mettersi nelle condizioni di avere sempre una mentalità vincente aggredendo l’avversario in ogni fondamentale». Nonostante la qualificazione acquisita l’Italia avrà ancora il pubblico di Ancona a spingere gli azzurri per congedarsi degnamente da questa parentesi anconetana.