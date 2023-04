Lube Civitanova senza alternative: exploit a Milano o addio playoff

MILANO - Il tutto per tutto. Anche perchè la Lube è di nuovo con le spalle al muro, come dire che serve una super rimonta come già successo nei quarti di finali contro Verona.

Ore 18, i ragazzi di Blengini scenderanno in campo all’Allianz Cloud per cercare di ribaltare il fattore campo contro i padroni di casa dell’Allianz Milano, passati in vantaggio nella serie dopo i successi nel secondo e terzo round.

Capitan Luciano De Cecco e compagni hanno il compito di violare l’impianto ambrosiano (con qualsiasi risultato), come già accaduto in Regular Season, per allungare la serie e riportare gli uomini di Roberto Piazza all’Eurosuole Forum, dove martedì 25 aprile andrebbe in scena l’eventuale bella.