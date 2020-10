La Lube travolge padova e continua la sua marcia in campionato

CIVITANOVA - Con una prestazione impeccabile la Lube Civitanova si è sbarazzata della resistenza per la verità flebile della Kioene Padova, sconfitta per 3-0 all'Eurosuole Forum con un netto 3-0, condito da parziali nettissimi, che ha visto per due volte i veneti fermarsi sotto quota 18. La Lube ha conquistato così la sesta vittoria in campionato su altrettanti incontri. Il prossimo impegno, domenica prossima, sempre in casa, contro l'Allianz Milano.

Intanto nel campionato di serie A2 femminile, sconfitta interna per la Cbf Balducci Macerata, battuta 3-1 dalla Teodora Ravenna. Riposava oggi la Megabox Vallefoglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA