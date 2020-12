La Lube liquida anche il Tours e chiude il girone di Champions in testa

TOURS - La Lube Civitanova ha vinto anche la seconda partita, di fatto ultima, della serie di incontri di andata del girone di Champions League, che dunque chiude in testa indipendentemente dal risultato dell'ultima sfida, che verrà giocata giovedì sera da Sir Perugia e Volley Tours. In Francia i biancorossi di De Giorgi si sono imposti alla squadra di casa con un eloquente 3-0 maturato al termine di parziali comunque equilibrati. La Lube ha vinto 25-21, 25-23, 25-23 e si prapara a giocare da prima della classe il girone di ritorno, che si disputerà integralmente a Perugia, dal 9 all'11 febbraio. Prossima partita di campionato, per i cucinieri, lunedì 14 dicembre a Trento contro l'Itas, che oggi ha battuto 3-0 Modena nel recupero di campionato

