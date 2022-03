Lube fuori dalla Champions con la sconfitta al tie break in Polonia

JASTRZEBSKI - La Lube è stata scon fitta per 3-2 in Polonia dallo Jastrzebski, venendo così eliminata dalla Champions League ai quarti di finale. 26-24 e 25-23 i primi due set in favore della Lube, che avrebbe dovuto vincere per 3-0 o 3-1 per andare al golden set, 28-26 e 25-19 per i polacchi il terzo e il quarto set, che hanno sancito l'eliminazione dei civitanovesi. Il tie break di conseguenza era ininfluente e lo Jastrzebski se lo è aggiudicato per 15-12 con entrambe le squadre che hanno dato spazio alle seconde linee. Per la Lube si tratta del quarto obiettivo stagionale sfumato dopo la supercoppa, il mondiale per club e la Coppa Italia, ora resta lo scudetto. in semifinale di Champions derby polacco tra Jastrzebski e Kedzierzyin Kozle, e derby italiano tra Sir Safety Perugia e Itas Trentino

