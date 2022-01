Grande Lube, vince al tie break in Polonia contro i campioni d'Europa

CIVITANOVA - Grande impresa della Cucine Lube in Polonia, con la squadra di Blengini vittoriosa al tie break sul campo dei Campioni d'Europa in carica dello Zaksa Kedzyerzyn Kozle, sconfitto al tie break dopo una maratona di oltre due ore di gioco. La Lube si è imposta nel primo e nel terzo set, vinti nettamente per 25-17 e 25-18, ma ha perso il secondo nettamente per 25-16 e il quarto di misura per 25-22. Nel tie break la squadra di Blengini ha acquisito un bel vantaggio che le ha consentito di resistere al tentativo disperato dei polacchi, chiudendo per 15-12. La Lube ipoteca così il primo posto nel girone di Champions League e soprattutto acquisisce una grande iniezione di fiducia dopo le recenti traversie. I biancorossi erano privi dei soli Juantorena e Kovar (si fa per dire) ma la squadra aveva svolto pochissimi allenamenti nelle ultime settimane, sia a livello collettivo che individuale. Lo Zaksa non ava mai perso in questa stagione, nè nel campionato polacco, nè in Champions League

