Lube beffata, vince 3-0 in Polonia poi perde il golden set ed esce dalla Champions

KEDZIERZYN KOZLE - Clamorosa beffa per la Lube Civitanova, che sul campo dello Zaksa si è imposta per 3-0 nell'incontro di ritorno dei quarti di finale della Champions League, neutralizzando così la sconfitta interna dell'andata, ma poi è uscita sconfitta nel golden set, che ha promosso i polacchi alle semifinali della più importante competizione europea.

La squadra appena affidata a Chicco Blengini era praticamente riuscita ribaltare la situazione, dopo una partita vinta 3-0 ma combattutissima, come testimoniano i risultati parziali dei set, la Lube si è infatti imposta nella partita "tradizionale" per 25-22, 26-24, 26-24. Anche il golden set è stato portato avanti punto a punto, ma qui lo sprint finale è stato dello Zaksa, che si è imposto per 16-14. Ora in semifinale i polacchi dovranno affrontare probabilmente i russi dello Zenit Kazan, che hanno vinto 3-1 in trasferta la prima sfida con i polacchi del Belchatow, e sono favoriti nell'incongtro di ritorn o, che si disputerà giovedì. Nell'altra semigfinale c'è già la Sir Safety Perugia che probabilmente dovrà sfidare l'Itas Trentino

