La Lube all'Eurosuole Forum sfida il Maribor per allungare in vetta

CIVITANOVA - Alle 19.30 all'Eurosuole Forum la Lube sfida gli sloveni dell'Ok Maribor per la quarta partita del girone eliminatorio della Champions League, che i marchigiani vogliono aggiudicardsi anche per avere un sorteggio migliore nella successiva fase ad eliminazione diretta. L'altra partita della quarta giornata, tra i polacchi dello Zaksa Kedzyerzyn e i russi del Novosibirsk è stata rinviata per casi di Covid nel Novosibirsk. La Lube è in tresta con 8 punti,contro i 7 dello Zaksa, in caso di vittoria andrebbe a +4

