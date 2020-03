Vlahovic positivo al Coronavirus, anche l'Udinese verso l'isolamento

Si allunga la lista dei giocatori di Serie A contagiati dal coronavirus. La Fiorentina ha annunciato che

l'attaccante serbo Dusan Vlahovic «è risultato positivo al test per l'identificazione del Coronavirus - Covid-19, al momento il giocatore è asintomatico e si trova presso la sua abitazione». Una tegola che colpisce anche l'Udinese Calcio, che domenica pomeriggio alla Dacia Arena ha affrontato la Fiorentina a porte chiuse.

Nonostante le precauzioni previste per l'occasione come minimo in osservazione dovranno entrare gli stessi calciatori dell'Udinese e lo staff tecnico, che comunque sono già in autoisolamento da mercoledì scorso e dalle abitazioni hanno partecipato alla campagna social #iorestoacasa

Appena giunta la notizia, l'Udinese si è attivata per verificare le corrette procedure da seguire nel caso.

Nel caso della Juventus, dopo il test a Daniele Rugani, oltre ai calciatori sono stati messi in quarantena 121 persone tra staff e collaboratori

