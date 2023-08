ASCOLI Emiliano Viviano per la porta dell’Ascoli. Avevamo ipotizzato negli ultimi giorni che il nuovo portiere che avrebbe fatto da chioccia al giovane Davide Barosi sarebbe stato un esperto, uno di quelli con tanti anni di carriera alle spalle. La scelta inizialmente doveva essere un’altra, i contatti ci sono stati infatti con l’Empoli per Samuel Perisan che ha due anni in più di Barosi) ma non si è arrivati ad una soluzione. Nulla da fare per Colombi della Reggina perché è ancora sotto contratto con il club calabrese in attesa di svincolarsi e per Nikita Contini del Napoli perché l’Ascoli necessita di un portiere subito. Sia Contini che Colombi non si libereranno dai rispettivi club in tempi brevi.



La virata



E allora ecco che si va su un portiere ben più esperto. Stiamo parlando di Emiliano Viviano, svincolato e quasi in chiusura di carriera. Probabilmente se non lo avesse chiamato l’ Ascoli avrebbe già in mente di appendere le scarpette al chiodo visto che compirà 38 anni a dicembre. L’esperienza sicuro non gli manca. Dovrà aiutare Barosi a conoscere la categoria ed insegnargli i meccanismi della serie B, aiutarlo a diventare un punto di forza dell’Ascoli. Barosi ha 23 anni e ha bisogno di tempo per capire la categoria e i nuovi compagni. Arriva dalla Serie C dalla Juve Stabia, ma ha tutto per emergere e diventare il portiere del futuro dell’Ascoli, occorre solo dargli tempo e affiancargli un esperto da cui imparare i segreti del mestiere. Per quanto riguarda Viviano ha disputato l’ultima stagione con la maglia della squadra turca del Karagumruk, club dal quale si è svincolato.



Il ritorno



Per il portiere toscano nato a Fiesole si tratterebbe di un ritorno in Italia. Oltre al club turco Viviano ha giocato con la squadra portoghese dello Sporting Cp, con la Spal, Sampdoria, Palermo, l’esperienza inglese con l’Arsenal, poi ancora, Inter, Brescia, Palermo, Bologna e Fiorentina. Senza dimenticare le convocazioni con la Nazionale, stagione 2010-11, sei le presenze. Manca ancora nero su bianco, che dovrebbe arrivare comunque nella giornata di oggi, salvo sorprese. Una volta sistemata la porta si penserà al reparto offensivo dove manca una seconda punta da affiancare a Francesco Forte. In questo caso si andrà su un giovane che arrivi magari da un club di categoria superiore. Il capitolo più complicato è quello delle uscite. Come noto sul mercato ci sono Marcello Falzerano, Nicola Falasco, Mirko Eramo e Danilo Quaranta. Falasco per scelta sua, ha chiesto di essere ceduto. Falzerano invece nello scorso campionato ha deluso tutte le aspettative, per questo non dovrebbe essere riproposto. Quaranta andrà nella categoria inferiore, mentre Eramo è in uscita ma sulla sua situazione non ci sono certezze. Tutto dipende dall’evoluzione del mercato e se arriveranno richieste, che al momento non ci sono. Queste sono le difficoltà del calcio mercato.



Il mercato



Tornando alle entrate mancano all’appello un terzino destro che sia il vice di Cloud Adjapong che in queste prime uscite è il giocatore apparso più in forma, un buon segnale per il campionato. Il terzino sinistro invece arriverà solo dopo che sarà stato ceduto Falasco. Intanto da quella parte del campo sta giocando Kevin Haveri e il ragazzo si sta muovendo anche bene rispetto agli altri neo bianconeri. Haveri è quello che ha dato segnali migliori per il momento.