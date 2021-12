Si inizia con Viterbese-Fermana, poi Ancona Matelica e Vis Pesaro cercano altri acuti in casa

ANCONA Si apre con Viterbese-Fermana alle 14.30, cui seguiranno Ancona Matelica-Pescara e Vis Pesaro-Siena alle 18, il primo turno di ritorno del girone B di Serie C che si gioca di mercoledì. La Fermana cerca un risultato positivo in casa dell’ultima in classifica per allungare la striscia favorevole a tre partite di cui due in trasferta. «I punti in palio sono decisivi – ha detto -. Voglio una Fermana provinciale, non presuntuosa, maschia e gagliarda, che faccia una prestazione stile Olbia», ha detto il dg canarino Fabio Massimo Conti. Mister Riolfo ritrova Mbaye dopo la squalifica e torna titolare a centrocampo al fianco di Graziano, con la conseguente scalata in difesa di capitan Urbinati. Sugli esterni sono almeno in tre per due maglie, Rodio e Mordini potrebbero far rifiatare Rossoni. Ballottaggi anche in attacco, con il riposato Marchi che potrebbe giocare titolare in una zona che balla tra la trequarti sinistra e la seconda punta.

C’è invece il derby dell’Adriatico per i dorici in chiusura di 2021. Il tecnico Colavitto ha lavorato principalmente sulla testa dei suoi giocatori, reduci da tre vittorie consecutive proprio come gli avversari, con cui condividono il quarto posto in classifica. «Abbiamo ancora voglia di far parlare di noi, a maggior ragione davanti al nostro pubblico. All’andata non meritavamo di perdere ma feci ugualmente i complimenti al Pescara al termine di una partita molto combattuta». A centrocampo rientra Iannoni, mentre dopo Sereni a Teramo e Moretti con la Vis, oggi potrebbe essere Faggioli (in rete anche all’andata) ad andare in panchina dopo le due doppiette segnate nelle ultime due partite.

La Vis, a quota 24 punti in classifica, affronta invece il Siena al Benelli con l’intento di ritrovare il sorriso dopo il derby perso al Del Conero: la squadra di mister Banchini nelle ultime cinque partite ha ottenuto tre pareggi, una vittoria e una sola sconfitta. Turnover su più settori per i biancorossi, che dovranno fare a meno di Saccani, squalificato. Rientra però capitan Gavazzi, che dovrebbe tornare a far parte del terzetto arretrato insieme a Cusumano e Di Sabatino.

SERIE C girone B 20ª giornata prima ritorno

Carrarese-Pontedera ore 14.30

Gubbio-Cesena ore 14.30

Viterbese-Fermana ore 14.30

Ancona Matelica-Pescara ore 18

Lucchese-Imolese ore 18

Modena-Grosseto ore 18 Sky

Montevarchi-Reggiana ore 18 Sky

Pistoiese-Olbia ore 18

Teramo-Entella ore 18

Vis Pesaro-Siena ore 18

CLASSIFICA

Reggiana 45

Modena 45

Cesena 39

Pescara 31

Ancona Matelica 31

Entella 30

Gubbio 26

Lucchese 25

Vis Pesaro 24

Olbia 24

Pontedera 24

Siena 23

Carrarese 23

Montevarchi 21

Fermana 20

Teramo 19

Imolese (-2) 18

Pistoiese 15

Grosseto 14

Viterbese 13

