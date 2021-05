La Vis riparte da Banchini che prima del Como ha allenato anche in Albania e perfino in Oceania

PESARO E' Marco Banchini il nuovo tecnico della Vis Pesaro e dal primo luglio prenderà l’incarico di allenatore della prima squadra sostituendo Daniele Di Donato. Biennale per un prospetto giovane - è nato a Vigevano, in provincia di Pavia, il 23 settembre 1980 - ma solo sulla carta d’identità. Sì, perché Banchini vanta già diverse esperienze, sia nell’ambiente del pallone tricolore che in quello internazionale.

Il neoallenatore della Vis ha iniziato ad allenare ad appena 22 anni, nel settore giovanile del Vigevano, per poi rivestire il ruolo di vice nei campionati di Serie D 2009/10 e 2010/11. Il primo incarico da capo è arrivato la stagione successiva, sempre nel Vigevano ma in Eccellenza, prima di una esperienza triennale all’estero. Precisamente in Albania (nella massima serie al Ks Teuta Durres e Kf Laci), in Oceania (è stato allenatore dell’Amicale Fc, formazione Port Vila che è la capitale e il porto principale della Repubblica di Vanuatu, Stato nell’Oceano Pacifico meridionale) e a Malta (Qormi Fc). Ha fatto ritorno in Italia nel 2016, svolgendo la mansione di viceallenatore della Robur Siena prima e della Casertana poi, entrambe in Lega Pro.

Ultima ma non ultima l’esperienza al Como, di cui è stato tecnico nelle ultime tre stagioni e con cui è sotto contratto fino al 30 giugno prossimo. Nel 2018-’19, sotto la guida di Banchini, i lariani sono volati dalla D alla C, con il record assoluto italiano di punti (89) in un campionato interregionale a cui aggiungere il primato del club di pare senza subire una sconfitta: addirittura 33. Nel palmares di Banchini, nonostante i soli 40 anni, vanta - oltre alla vittoria di un campionato di serie D - vanta una National Super League e una Vanuatu National cup (2014/2015), più un secondo posto nella Albanian National cup (2015-’16). «La società biancorossa - si legge nel comunicato con la Vis Pesaro ha dato l’annuncio - augura a mister Banchini un grande in bocca al lupo per le sfide professionali e sportive sulla panchina di uno dei club più antichi d’Italia».

