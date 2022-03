La Vis prova a tenere testa al Modena, l'Ancona con la Carrarese per blindare i playoff. Fermana a Pistoia per la salvezza

ANCONA - Si gioca in anticipo al sabato, con l’eccezione di un posticipo al lunedì, la 33ª giornata del girone B di Serie C. Primo degli ultimi sei turni di campionato, è una tappa molto importante per la Fermana, invischiata nella lotta per non retrocedere. A +4 sulla Pistoiese quartultima, a -3 dalla salvezza diretta, la quintultima Fermana non può permettersi di toppare una sfida cruciale che richiama anche tante emozioni. Riolfo torna a Pistoia dopo l’esonero dell’anno scorso, mentre il mister degli arancioni Alessandrini sfida la sua ex Fermana, squadra che condusse in C1 per la prima volta nella storia nel 1996.



Torna invece di scena al Del Conero l’Ancona Matelica, impegnata contro la Carrarese a partire dalle 15 con la diretta su Rai Sport. I dorici hanno tre obiettivi da centrare: blindare i playoff, difendere il sesto posto dalla rimonta del Gubbio e ritrovare il sapore di una vittoria che, dal dopo-Olbia del 2 febbraio, è stato assaporato in sole due occasioni: a Imola e in casa contro il Grosseto.



Saggiare le ambizioni in vista della volata playoff è l’obiettivo della Vis Pesaro, che riceve al Benelli il Modena capolista, chiamato a tenere a distanza la Reggiana, tonata a -3 in classifica. In questo caso c’è la diretta su Sky Sport e il tecnico Marco Banchini ha invitato i suoi a sfoderare “calma e pazienza”, lavorando sull’eliminare la frenesia nella manovra. Il tutto nel giro di tre allenamenti, rifinitura inclusa. Tempo utile per poter recuperare energie, consapevoli che l’avversario non ha tratto vantaggio da anche solo 24 ore in più di riposo.

SERIE C girone B 33ª giornata

Olbia-Siena ore 14.30 Sky

Ancona Matelica-Carrarese ore 15 Rai Sport

Grosseto-Entella ore 17.30

Imolese-Montevarchi ore 17.30

Lucchese-Gubbio ore 17.30

Pistoiese-Fermana ore 17.30

Pontedera-Viterbese ore 17.30

Teramo-Pescara ore 17.30 Sky

Vis Pesaro-Modena ore 17.30 Sky

Cesena-Reggiana lunedì 21 ore 21

CLASSIFICA

Modena 75

Reggiana 72

Cesena 58

Entella 56

Pescara 56

Ancona Matelica 47

Gubbio 46

Vis Pesaro 41

Pontedera 40

Lucchese 39

Carrarese 39

Montevarchi 37

Siena 36

Teramo 36

Olbia 36

Fermana 33

Pistoiese 29

Viterbese 28

Imolese (-2) 27

Grosseto 25

