Vis-Perugia finisce 0-1, Matelica battuto 2-0, Samb travolta 4-1. Fermana-Imolese 2-0, Mantova-Fano 0-2

ANCONA - Vis Pesaro in campo all’ora di pranzo, Matelica e Samb alle 15, quindi la Fermana alle 17.30 per poi finire con il Fano, di scena alle 20.30 a Mantova. Si gioca la 7ª giornata del girone ritorno del girone B di Serie C con tutte le cinque marchigiane in campo. Si comincia con Vis Pesaro-Perugia, iniziata alle 12.30 al Benelli e in diretta su Sky: la partita è finita 1-0 per gli umbri, passati in vantaggio al 26’ con Kouan. I biancorossi di Di Donato hanno provato a riaprire la partita in tutti i modi ma non ci sono riusciti. Cercavano il riscatto anche la Samb, di scena al Braglia di Modena, e il Matelica, in trasferta ad Arezzo: è invece finita con una duplice sconfitta, visto che i rossoblù hanno perso 4-1 e i biancorossi sono stati battuti 2-0. Sorridono invece la Fermana, che batte 2-0 l’Imolese al Recchioni e compie un altro bel passo per allontanarsi ulteriormente dai playout, mentre il Fano vince 2-0 a Mantova e risale in classifica.

SERIE C girone B 26ª giornata

Vis Pesaro-Perugia 0-1 (26’ Kouan)

Arezzo-Matelica 2-0 (12’ Altobelli, 47’ Iacoponi)

Legnago Salus-Gubbio 1-2 (4’ Bulevardi, 8’ Gomez, 94’)

Modena-Samb 4-1 (11’ Spagnoli, 52’ Muroni, 70’ Monachello, 74’ Castiglia, 89’ Lescano)

Virtus Verona-Triestina 2-2 (18’ Arma, 49’ Gomez, 69’ Arma, 90’ Lepore)

Fermana-Imolese 2-0 (60’ D’Anna, 71’ Cognigni)

Sudtirol-Padova 1-1 (35’ Voltan, 83’ Curcio)

Mantova-Fano 0-2 (56’ Gentile, 74’ Ferrara)

Ravenna-FeralpiSalò domani ore 15

Cesena-Carpi ore 21 Rai Sport

CLASSIFICA

Padova 54

Modena 50

Perugia 49

Sudtirol 49

Triestina 43

Virtus Verona 41

FeralpiSalò 38

Samb 38

Cesena 38

Mantova 34

Matelica 33

Fermana 30

Gubbio 30

Carpi 29

Imolese 25

Vis Pesaro 23

Legnago Salus 22

Fano 21

Ravenna 18

Arezzo 15

PROSSIMO TURNO 27ª giornata

Gubbio-Vis Pesaro sabato 27 ore 15

Imolese-Mantova ore 15

Matelica-Virtus ore 15

Samb-Sudtirol ore 15 Sky

FeralpiSalò-Legnago Salus ore 17.30

Perugia-Modena ore 17.30 Sky

Carpi-Fermana domenica 28 ore 12.30 Sky

Fano-Ravenna ore 15

Triestina-Arezzo ore 15 Sky

Padova-Cesena ore 17.30 Sky

