PESARO Testa alta e petto in fuori. Guai a guardare la classifica perché, arrivati a questo punto, cioè a sei giornate dalla fine di un campionato equilibratissimo, per la Vis l’imperativo categorico è quello di provare a fare risultato sempre e comunque. Anche oggi, nonostante alle 17.30 inizierà una partita impegnativa al massimo grado, quella del Vanni Sanna di Sassari contro la Torres vicecapolista.



In apnea fino alla salvezza



«Serve ferocia agonistica per affrontare una squadra che ha un ottimo portiere, difensori forti e che ha anche una bella dose di concretezza in avanti altrimenti non fai tutti quei punti», il riferimento di Banchieri alla Torres nella conferenza stampa che ha preceduto la partenza per la Sardegna. E ancora: «Nel calcio nulla viene per caso e abbiamo massimo rispetto per i nostri avversari. Detto questo, noi dobbiamo fare risultato in una gara che sarà differente a quella col Cesena, contro cui abbiamo offerto una buona prova, con coraggio, atteggiamento corretto e spirito, ma abbiamo perso. Ora è tempo di fare punti».



Ancora difesa a 3?



Il mister non lo dice ma, stante la buona prestazione offerta domenica scorsa contro i romagnoli, anche oggi pomeriggio potrebbe essere riproposta la difesa a tre. In tal senso una sponda ulteriore potrebbe fornirla il rientro dalla squalifica di Rossoni, che ha già giocato - e bene - «braccetto» di destra, anche se Gian Marco Neri come partner di Tonucci e di Zagnoni si è comportato in maniera quasi impeccabile. Out Obi e de Vries, Valdifiori è stato appiedato dal giudice sportivo. In mediana conferma per Rossetti con possibile inserimento di Nina per Iervolino, mentre le fasce saranno presidiate da Mattioli (o da Pozzo) a destra e Peixoto a sinistra. Potrebbe essere riproposta la coppia di trequartisti Pucciarelli-Di Paola, ma quest’ultimo potrebbe anche giocare più indietro. In avanti, ancora una volta, il mister potrebbe rinunciare in avvio a uno tra Nicastro e Karlsson. Ma, al di là di chi inizia e di chi entra, «serve l’apporto di tutti», come ha giustamente detto mister Simone Banchieri venerdì, sempre a margine della conferenza di presentazione del match odierno.



Coordinate del match



Allo stadio Vanni Sanna, dalle 17.30, arbitrerà Domenico Mirabella di Napoli, assistito da Federico Linari di Firenze e Alessandro Cassano di Saronno, mentre il quarto ufficiale sarà Giorgio Bozzetto di Bergamo. Con l’esperto fischietto partenopeo - è al terzo anno di Can C - la Vis vanta un pareggio a Montevarchi (1-1 il 28 novembre 2021) e una sconfitta rovinosa a Pescara (0-6), ma trattavasi della Coppa Italia dello scorso campionato quando l’allora allenatore Sassarini schierò una formazione assolutamente sperimentale, oltre che giovanissima. Vis che anche a casa della Torres non sarà sola, ma sospinta da un gruppetto di tifosi, che raggiungeranno l’isola in aereo o in traghetto. Gli stessi tifosi che venerdì hanno caricato la squadra in vista del rush finale in cui si vuol fare di tutto per centrare la salvezza diretta. Missione difficile ma non impossibile. Lo dice la classifica, ma soprattutto il percorso d’una squadra che fino a un mese fa era difficilissimo battere.