PESARO «Conosciamo che tipo di squadra è e che livello ha il Cesena, però faremo di tutto per passare il turno. Al momento l’unica cosa che conta è la Coppa Italia, competizione a cui teniamo tantissimo (gara unica con eventuali supplementari e rigori, ndr). Poi da giovedì mattina penseremo al campionato». Chiarissimo il pensiero di Simone Banchieri, allenatore della Vis che tra stasera alle 20.45 e domenica alla stessa ora giocherà due volte consecutive al Manuzzi denominato Orogel stadium.



Niente giochini

Nella conferenza stampa di ieri, al tecnico torinese dei pesaresi è stato fatto un giochino. Gli è stato chiesto dove ricadrebbe la scelta se dovesse optare tra il passaggio del turno in coppa o un risultato positivo in campionato. «Sorrido perché è la stessa domanda che mi ha posto mio figlio - la risposta - e, come ho detto a Gianmarco, dico che proveremo a vincerle entrambe. Sappiamo il livello del Cesena, però io da quando alleno, in qualunque categoria sia stato, cerco sempre di ottenere il risultato pieno e quando non ci riesco è un po’ come un lutto sportivo. Questa è la mia mentalità». Non ha vinto la Vis domenica, anche se contro l’Arezzo - così come contro il Pineto - avrebbe meritato di farlo. Nessun rammarico, però: «Perché abbiamo pareggiato al 91’, e quando succede questo devi uscire dal campo felice, e perché abbiamo giocato bene e creato molto. Non si può provare rammarico se prendi un palo interno, se un avversario salva sulla linea e se hai altre palle-gol nitide senza che Polverino debba fare una parata, un po’ come era successo nella gara precedente col Pineto. Un consuntivo dopo le prime 12 giornate? Siamo cresciuti tantissimo dopo le prime quattro gare, e continuiamo a farlo di partita in partita, abbiamo un’identità chiara di gioco, abbiamo coraggio, non molliamo mai dimostrando spirito di sacrificio e attaccamento alla maglia. Ogni allenamento che dirigo vedo la mia squadra migliorare. E ancora ci sono ampi margini».

La squadra migliore

Nessuna indicazione sulla formazione di stasera, anche se giocando ogni tre giorni sicuramente sarà operato qualche cambio rispetto a domenica e all’1-1 con l’Arezzo. «Ne cambieremo più di uno, magari cinque, sei o sette, ma mettendo la squadra migliore per il raggiungimento dell’obiettivo che è il passaggio del turno - ha detto Banchieri -. Non regalerò niente a nessuno, nemmeno un minuto, ma chi giocherà è perché lo ha meritato in allenamento, perché ha qualità e tiene alla Vis. Metterò la miglior formazione possibile, compatibilmente con le assenze e gli acciaccati». Possibile turno di riposo per coloro che hanno giocato di più (i vari Zoia, Pucciarelli, Iervolino e Tonucci, un ex), dovrebbero trovare la titolarità elementi comunque di una certa esperienza come Mattioli, Rossetti e Rossoni, in un match che dalle 20.45 sarà arbitrata da Aleksandar Djurdjevic di Trieste, assistito da Michele Piatti di Como e Gianmarco Macripò di Siena, con Gerardo Simone Caruso di Viterbo quarto ufficiale. Niente diretta Sky, l’unica possibilità per i tifosi è aver acquistato in prevendita un tagliando per un match che vale il passaggio al terzo turno della Coppa Italia di C.



LE PROBABILI FORMAZIONI