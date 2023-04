PESARO Ne abbiamo parlato tanto in questi giorni e non poteva essere altrimenti. La Vis Pesaro potrebbe salvarsi senza passare dall’agonia dei playout in caso di ulteriore penalizzazione ai danni dell’Imolese, l’avversaria che i biancorossi dovrebbero affrontare tra il 6 e il 13 maggio per mantenere la categoria. Oggi è una giornata importante proprio per capire quale sarà il futuro prossimo delle due squadre, visto che dal Tribunale Nazionale Federale di Roma potrebbe arrivare un’ ulteriore penalizzazione nei confronti del club romagnolo.

Tra campo e fuori

La Vis è tornata ad allenarsi per prepararsi allo spareggio salvezza contro i rossoblù dell’Imolese, squadra esperta nel salvarsi in extremis come insegnano del resto le ultime tre stagioni. Nel 2020, 2021 e 2022 i rossoblù si sono salvati proprio ai playout. Ad oggi però l’unica certezza è che le date inizialmente previste per il 6 maggio (andata al Romeo Galli) e per il 13 (ritorno al Benelli) saranno spostate, dato che per il seguente 15 maggio è attesa l’udienza riguardante il ricorso della Procura federale alla stessa decisione presa il 6 aprile scorso di togliere due punti alla classifica dei rossoblù per motivi legati ad un mancato versamento delle ritenute Irpef. L’accusa si è appellata alla decisione chiedendo una penalizzazione di 4 punti, non di due, come richiesto inizialmente. Ma la vera e propria “patata bollente” riguarda altri tre capi di imputazione, che potrebbero far scendere i romagnoli a più di otto punti dalla Vis in classifica e quindi vederli retrocedere direttamente come da regolamento. Tre capi di imputazione su cui sarà chiamato a giudicare il Tribunale Federale nella giornata di oggi, in un’udienza seguita particolarmente anche sotto la Palla di Pomodoro date le importanti indicazioni che offrirà in chiave playout/salvezza diretta.

Nel dettaglio

I legali dell’Imolese si troveranno oggi a difendere il “loro” club in prima istanza perché non avrebbero versato a marzo 2023 l’intero importo della rateizzazione Irpef. La seconda accusa riguarda un presunto errore nella compilazione, da parte della società, degli F24 (moduli di compilazione tributaria) dei propri calciatori. Il terzo campo di imputazione concerne invece un problema riguardante la rateizzazione Inps. Ovviamente il club romagnolo avrà occasione di appellarsi rispetto a quanto sarà deciso in giornata, ma l’udienza di oggi apporterà con ogni probabilità ulteriori penalizzazioni all’Imolese, che se dovessero essere pari o superare i quattro punti vedrebbero la Vis Pesaro virtualmente salva. In attesa, appunto, del ricorso rossoblù. A Roma l’Imolese sarà difesa dallo studio legale del suo presidente Francesco Coppa, parte dell’organigramma societario insieme ad altre figure quali Giuseppe Deni, che è invece il patron della squadra che gioca le sue partite. Deni, che è attualmente anche presidente dell’Akragas, è passato in poco tempo ad essere considerato nella città dell’Autodromo colui che ha salvato l’Imolese, rilevando lo scorso inverno, a vero e proprio fantasma, vista l’assenza prolungata da Imola. Il patron rossoblù non è in realtà l’unico legato alla società siciliana: l’amministratore unico Stefano Frassetto, infatti, ha festeggiato recentemente la promozione dello stesso Akragas in Serie D da responsabile dell’area sanitaria. Frassetto sta attualmente scontando l’inibizione relativa al procedimento che il 6 aprile ha tolto i due punti all’ Imolese. Saranno di più?