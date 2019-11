RIMINI - La Vis Pesaro ha perso 1-0 a Rimini nell’unico anticipo della 13ª giornata del girone B di Serie C. La rete dell’incontro è stata realizzata al 7’ da Zamparo. Le altre tre marchigiane saranno in campo domani: Fano-Arzignano alle 15, Fermana-Cesena e Reggio Audace-Samb alle 17.30. Il posticipo del lunedì sarà Feralpisalò-Triestina previsto alle 20.45.

Serie C girone B 13ª giornata: Rimini-Vis Pesaro 1-0 (7’ Zamparo); Fano-Arzignano ore 15; Gubbio-Modena ore 15; Imolese-Sudtirol ore 15; Vicenza-Padova ore 15; Carpi-Ravenna ore 17.30; Fermana-Cesena ore 17.30; Reggio Audace-Samb ore 17.30; Virtusvecomp Verona-Piacenza ore 17.30; Feralpisalò-Triestina (lunedì ore 20.45) Ultimo aggiornamento: 17:02





