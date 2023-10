Vis Pesaro-Recanatese, al "Benelli" il derby dai significati speciali

PESARO - Non è il derby del derby considerate distanze e tradizione ma quella di oggi è una sfida piena di significati tanto per i padroni di casa che hanno bisogno di dare forza alla classifica quanto per i leopardiani chiamati a confermare il loro buon momento.

Non sarà facile per la Vis Pesaro fare risultato pieno oggi in casa (inizio ore 18,30 allo stadio Benelli) perchè come detto i leopardiani sono galvanizzati dal filotto di vittorie conquistate nelle ultime tre partite, l’ultima delle quali contro l’Arezzo. Ma le parole di mister Simone Banchieri nella conferenza pre-partita sono state chiare: rispetto per gli avversari, ma con la determinazione e la mentalità di voler mettere nel sacco i tre punti che sarebbero fondamentali per rimpinguare la classifica. Motivazioni forti anche in casa Recanati con Pagliari che carica i suoi per allungare la serie positiva, per confermare una classifica già brillante e per conquistare un'altra copertina.