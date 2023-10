Biancorossi nella tana di Zeman. Pescara-Vis Pesaro (20.45), segui gli aggiornamenti

PESARO Pescara-Vis Pesaro, all'Adriatico, in notturna, è una partita d'altri tempi che rievoca il ciclo della prima Vis di Bruscoli in C1, più di 20 anni fa. Fascino in più se si aggiunge che sulla panchina degli abruzzesi è tornato Zeman con il suo marchio di fabbrica: il 4-3-3 che non concede scontti, o tutto o niente, tanti gol fatti ma anche per gli avversari la possibilità di offendere.

Anche questa Vis, a dire il vero, non è esattamente un manifesto del calcio lineare e senza colpi di scena. La squadra di Banchieri è infatti reduce dal pareggio colto, in pieno recupero, ad Ancona (3-3) al termine di un saliescendi di emozioni.

Le ultimissime

Il dato è chiaro: su otto partite stagionali (Coppa Italia compresa) per tre volte i biancorossi hanno segnato oltre il 90’. Sinonimo di «spirito e carattere, quelli che cerchiamo di allenare quotidianamente» ha ribato l'allenatore pesarese.

Vis senza Neri infortunato, al suo posto confermato Polverino. Torna a disposizione Da Pozzo. Ex della partita Valdifiori e Pucciarelli, i due giocatori più rappresentativi della Vis insieme a Tonucci. Nel Pescara assente l'estone Tunjov e il moldavo Staver (impegnati con le rispettive nazionali). Tornato a disposizione Accornero, assente Franchini non al meglio.

Arbitra Andrea Calzavara di Varese.

PESCARA - VIS PESARO (20.45)

Aggiornamenti testuali in diretta