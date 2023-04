Vis, mister Oscar Brevi: ufficiale l'esonero. Al suo posto arriva Simone Banchieri

PESARO - E' giunta al capolinea anche l'esperienza di Oscar Brevi sulla panchina della Vis Pesaro. I biancorossi, travolti sabato a Gubbio (3-0 senza nessuna reazione degna di tale nome), sono in piena zona playout e ora devono cercare di ottenere il meglio dalle ultime complicatissime tre partite di campionato: Imolese (il 6 aprile in casa), Cesena e Carrarese.

Il comunicato e il nuovo mister

La Vis ha annunciato l'esonero questa mattina (3 aprile) attraverso un comunicato diffuso sui propri canali: "La VIS PESARO 1898 comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra Oscar Brevi. La società ringrazia il mister per questi mesi insieme e per la sua professionalità, facendogli i migliori auguri per il futuro":

Poi la presentazione del nuovo tecnico: "La VIS PESARO 1898 comunica di aver affidato a Simone Banchieri l’incarico di allenatore della prima squadra fino al termine della stagione corrente. A difesa del lavoro che verrà fatto sul campo, continua il silenzio stampa di tutti i tesserati della società"