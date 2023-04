Vis, mister Oscar Brevi verso l'esonero. Ecco quale allenatore arriverà al suo posto

PESARO - Sarebbe giunta al capolinea anche l'esperienza di Oscar Brevi sulla panchina della Vis Pesaro. I biancorossi, travolti anche ieri a Gubbio (3-0 senza nessuna reazione degna di tale nome), sono in piena zona playout e ora devono cercare di ottenere il meglio dalle ultime complicatissime tre partite di campionato: Imolese (il 6 aprile in casa), Cesena e Carrarese.

Spifferi sempre più forti

Spifferi e rumors rilanciati da diversi portali specializzati di Serie C danno per imminente (lunedì mattina) il secondo benservito stagionale della società vissina (in silenzio stampa) ad un allenatore. Dopo Sassarini, quindi, l'esonero dovrebbe toccare a Brevi. Fallita la strada con il gioco (nei ricordi della sua prima gestione pesarese) del primo allenatore, in via di conclusione anche la via più prosaica del secondo mister: ci sarà tempo per capire e analizzare gli errori ma fin da ora si può dire che è stata sbagliata e valutata male, da chi di dovere, la costruzione di questa squadra. Si può risorgere: la Fermana di questa stagione lo dimostra ampiamente. Se al momento appare altamente improbabile un Sassarini bis, è più facile che la società vissina opti per una terza figura che dovrà essere subito abile, in pochi giorni, con i tempi ristretti, senza poter ovviamente incidere sulla preparazione o sulla tattica, a toccare le corde giuste per le ultime tre prove di campionato e in ottica playout.