La Vis Pesaro con l'Olbia alle 20.45 per ritrovare il sorriso: le probabili formazioni. SEGUI LA DIRETTA

PESARO «Siamo arrabbiati per il risultato della partita di Ferrara ma fortemente convinti delle nostre capacità». Questo lo stato d’animo, raccontato da Simone Banchieri, che anima la Vis Pesaro che stasera alle 20.45 affronta l’Olbia. «Una squadra altamente attrezzata come racconta la vittoria col Cesena - l’annotazione dell’allenatore biancorosso - e sappiamo che sarà una partita difficile, ma siccome mi piace soffermarmi sulla mia squadra dico che dovremo renderla ancor più difficile ai nostri avversari».

Si gioca a Recanati

Alle 20.45 non si giocherà a Pesaro, perché lo stadio Benelli è interessato dai lavori di restyling soprattutto per ciò che concerne il rettangolo verde, bensì al Tubaldi di Recanati. «Sappiamo da tempo che le prime giornate le avremmo giocate fuori Pesaro, e non vediamo l’ora di giocare in casa nostra - ha detto Banchieri -. Sarà una gara di fatto in campo neutro, su un terreno che scopriremo domani (oggi, ndr), ma speriamo che i nostri tifosi possano essere in tanti anche a Recanati che non è così vicina».

LE PROBABILI FORMAZIONI

