PESARO «Siamo arrabbiati per il risultato della partita di Ferrara ma fortemente convinti delle nostre capacità». Questo lo stato d’animo, raccontato da Simone Banchieri, che anima la Vis Pesaro che stasera alle 20.45 affronta l’Olbia. «Una squadra altamente attrezzata come racconta la vittoria col Cesena - l’annotazione dell’allenatore biancorosso - e sappiamo che sarà una partita difficile, ma siccome mi piace soffermarmi sulla mia squadra dico che dovremo renderla ancor più difficile ai nostri avversari».



Si gioca a Recanati

Alle 20.45 non si giocherà a Pesaro, perché lo stadio Benelli è interessato dai lavori di restyling soprattutto per ciò che concerne il rettangolo verde, bensì al Tubaldi di Recanati. «Sappiamo da tempo che le prime giornate le avremmo giocate fuori Pesaro, e non vediamo l’ora di giocare in casa nostra - ha detto Banchieri -. Sarà una gara di fatto in campo neutro, su un terreno che scopriremo domani (oggi, ndr), ma speriamo che i nostri tifosi possano essere in tanti anche a Recanati che non è così vicina».

Quasi tutti ok

Out Zagnoni, nessun indizio di formazione nella conferenza stampa prepartita di ieri, in cui Banchieri ha svelato che qualche giocatore ha qualche problemino che andrà valutato fino all’ultimo. «Le scelte iniziali e i cinque cambi terranno effettuati in base al piano gara che abbiamo iniziato a preparare domenica scorsa - ha aggiunto il mister vissino - I nuovi? Il direttore ha portato a Pesaro tutti giocatori di qualità: da Rossetti e de Vries che hanno esordito a Ferrara, a Mattioli, Da Pozzo e a Polverino che è un ottimo portiere che ci serviva per avere due guardiani forti. C’è però un processo d’inserimento fisiologico che non è solo tecnico-tattico. L’obiettivo è e sarà sempre quello di avere in campo giocatori che stanno bene». L’impressione è che l’undici anti-Olbia non sia tanto diverso da quello che ha fatto penare la Spal, soccombendo immeritatamente («Brucia aver perso per vari motivi che esulano da noi… dico solo che il nostro club meritava un rispetto differente e che non è vero che alla fine dell’anno gli episodi si compensano»). Davanti a Neri, probabile difesa a tre formata da Rossoni, Tonucci e Cusumano (la variante è Mattioli). A centrocampo Valdifiori e Iervolino (oppure Loru), con Mamona a destra, Zoia a sinistra. Ballottaggio Di Paola-Marcandella dietro al tandem Pucciarelli-Sylla. Panchina iniziale dunque anche per l’islandese Karlsson, «una prima punta di grandissima fisicità e forte di testa, che attacca benissimo la profondità. È un attaccante molto forte e completo, che può giocare pure assieme a Sylla: deve solo trovare la condizione».

Le coordinate del match

Vis Pesaro-Olbia si giocherà alle 20.45 al Tubaldi di Recanati (biglietti a 25 e 8 euro acquistabili fino all’ultimo online, nei punti vendita Vivaticket su Pesaro città e alla tabaccheria di Menghini Daniele sita in via Ceccaroni, 1 della città che diede i natali a Leopardi. Arbitra Matteo Canci della sezione di Carrara, assistito da Francesco Tagliaferri di Faenza e Marco Roncari di Vicenza, con Matteo Giudice di Frosinone quarto ufficiale, a dirigere Vis-Olbia di venerdì sera. Nessun precedente coi pesaresi per il fischietto toscano al terzo anno di Can C.

LE PROBABILI FORMAZIONI