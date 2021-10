Vis Pesaro a Grosseto per allungare la serie positiva, la Fermana vuole riprovarci contro il Pontedera

ANCONA - Dopo l’anticipo Viterbese-Ancona Matelica finito 2-2, si completa tra oggi e domani la 12ª giornata del girone B di Serie C. Entrambe in campo alle 14.30 le altre due marchigiane: la Vis Pesaro, in serie positiva da sei giornate con 3 vittorie e 3 pareggi, è di scena a Grosseto, dove i biancorossi di Banchini proveranno ad allungare la migliore striscia aperta dopo quella della capolista Reggiana, l’unica ancora imbattuta. Farroni difenderà i pali vissini guidando una difesa a tre composta da capitan Gavazzi e due fra Cusumano, Di Sabatino, Giraudo e Manetta. Con Piccinini a destra e presumibilmente Rubin a sinistra, in mediana ai lati di Coppola dovrebbe tornare ad agire Besea, assieme a Lombardi, Saccani, Astrologo, Rossi oppure Marcandella. In avanti due tra Gucci (5 gol finora che hanno portato la bellezza di 13 punti), Cannavò e De Respinis.

La Fermana ospita invece il Pontedera al Recchioni, dove il tecnico Giancarlo Riolfo prova a mantenere l’imbattibilità interna della sua gestione a Fermo che dura da quaranta giorni. L’obiettivo è allungare la striscia positiva in essere da due gare, un pareggio con la Lucchese e una vittoria con l’Ancona Matelica. Convincere in uno scontro diretto per la salvezza sarebbe tanta roba per il presente e per il futuro. I convocati sono 27, ma nel gruppo ci sono pure tre Primavera e gli ex degenti Scrosta, Rossoni, Marchi e Urbinati. Difficile che Riolfo possa spedirli tutti insieme nella mischia. Inamovibili Pannitteri e Rodio, potrebbe essere confermato pure il 2002 Alagna se solo la società volesse puntare anche sul minutaggio, altrimenti in difesa potrebbe giocare Rossoni. Ballottaggio Scrosta-Sperotto da braccino sinistro e Bolsius-Marchi in avanti.

SERIE C girone B 12ª giornata

Viterbese-Ancona Matelica 2-2 (12’ Volpe, 21’ Iannoni, 49’ Del Sole, 73’ Volpicelli)

Cesena-Pistoiese ore 14.30

Entella-Imolese ore 14.30

Fermana-Pontedera ore 14.30

Grosseto-Vis Pesaro ore 14.30

Modena-Carrarese ore 14.30

Montevarchi-Teramo ore 14.30

Pescara-Olbia ore 14.30 Sky

Reggiana-Lucchese lunedì 1 ore 17.30 Sky

Gubbio-Siena ore 21 Rai Sport

CLASSIFICA

Reggiana 25

Cesena 24

Modena 21

Ancona Matelica 20

Imolese 18

Siena 17

Vis Pesaro 17

Pescara 17

Gubbio 17

Carrarese 15

Lucchese 14

Entella 13

Olbia 13

Pontedera 12

Teramo 11

Montevarchi 10

Fermana 9

Pistoiese 9

Grosseto 9

Viterbese 7

PROSSIMO TURNO 13ª giornata

Pontedera-Grosseto sabato 6 ore 16

Ancona Matelica-Entella domenica 7 ore 14.30

Imolese-Gubbio ore 14.30

Lucchese-Montevarchi ore 14.30

Olbia-Carrarese ore 14.30

Pistoiese-Viterbese ore 14.30

Siena-Modena ore 14.30 Sky

Teramo-Fermana ore 14.30

Vis Pesaro-Reggiana ore 14.30 Sky

Cesena-Pescara lunedì 8 ore 21 Rai Sport

