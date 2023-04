Vis Pesaro, puoi esultare: è salvezza diretta senza i playout. Imolese (che può fare ricorso) penalizzata con -4

PESARO Meno 4 all’Imolese, la Vis Pesaro è salva. Chiaramente le cose potrebbero cambiare in caso di accoglimento di un ricorso annunciato ma non scontato visto quanto successo l’altra volta, ma i 4 punti di penalizzazione inflitti ieri alla società romagnola dal Tribunale nazionale federale di fatto significano salvezza diretta dei pesaresi, per la regola che azzera il playout in caso di distacco di più di 8 punti (ora sono 9).

Il dispositivo

Questo il dispositivo della sentenza: «Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, rigetta la richiesta di sospensione del procedimento ed irroga le seguenti sanzioni:

- nei confronti del sig. Stefano Frassetto, mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici) di inibizione;

- nei confronti della società Imolese Calcio 1919 Srl, punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, ed euro 6.000,00 (seimila/00) di ammenda.



Così deciso nella Camera di consiglio del 28 aprile 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022».Stefano Frassetto è l’amministratore unico dell’Imolese, ma anche responsabile dell’area sanitaria dell’Akragas, società agrigentina appena promossa in D il cui presidente è Giuseppe Deni, cioè l’azionista di maggioranza del club romagnolo. Una situazione ingarbugliata per un team, quello rossoblù, penalizzato di 2 punti già un mese fa, a cui ora vanno aggiunti i 4 di ieri giunti dopo che le erano state contestate diverse cose: il mancato versamento a marzo 2023 dell’intero importo della rateizzazione Irpef essendo decaduta la possibilità di accedere al decreto «salva calcio», errore nella compilazione degli F24 dei calciatori, problema legato alla rateizzazione Inps. Siccome il 15 maggio verrà deciso se portare da 2 a 4 i punti toltigli il 6 aprile scorso, senza contare la «questione Coaps» inerente la ritardata consegna del documento attestante la solidità finanziaria al momento del passaggio di consegne societario, si può affermare che molto difficilmente l’Imolese riuscirà nell’intento di giocarsi i playout. Nonostante la decisione di fare ricorso per direttissima contro la penalizzazione arrivata ieri.