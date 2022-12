Vis Pesaro, esonerato mister Sassarini. Squadra affidata momentaneamente al vice Renzoni

PESARO - La Vis Pesaro ha comunicato di aver sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra David Sassarini. La squadra biancorossa, reduce dalla pesante sconfitta (0-4) con il Gubbio, è stata momentaneamente affidata all'allenatore in seconda Francesco Renzoni. Fatale per l'allenatore ligure, accolto calorosamente in estate alla luce della sua precedente e vincente esperienza pesarese, la lunga striscia di pessimi risultati dopo un unico di stagione promettente.