Vis, "auguri" di Natale dai tifosi: «Al ritorno il regalo ve lo facciamo noi». Società e giocatori nel mirino della contestazione

PESARO - "Godetevi il Natale che al ritorno il regalo ve lo facciamo noi...". Nervi tesi in casa Vis Pesaro, tifosi infuriati con la società per i risultati non ottenuti negli ultimi mesi. La sconfitta allo scadere nel derby con la Recanatese, in casa, nonostante un primo tempo di marca vissina (ma caratterizzato dalla solita incapacità realizzativa), ha scatenato l'ira dei tifosi che si sono poi radunati fuori dai cancelli del Tonino Benelli per aspettare giocatori e staff. «Non siete capaci, dovete andare via da qui» era la frase ricorrente che si udiva nei diversi video della contestazione apparsi in rete e sui social. Ovviamente, in questo contesto, il meno contestato è il nuovo allenatore Oscar Brevi che lo scorso 5 dicembre ha rilevato mister David Sassarini (anche se in molti ne stanno rivalutando la figura).

Chi fa le scelte

Sul banco degli imputati, per i tifosi, c'è una dirigenza (intesa come chi fa le scelte di mercato) «incapace di dare un reale progetto a questa squadra e "in balia" degli agenti di turno». La società si è mossa sul mercato con gli ingaggi, nelle ultime settimane, di due big per la categoria come Pucciarelli e Valdifiori ma evidentemente, in questo contesto, non basta. Lo dicono i numeri: la Vis, che il 7 gennaio andrà sul campo del Fiorenzuola, non vince da 13 turni e oggi è penultima in classifica con il peggior attacco del girone (9 reti all'attivo, un solo gol segnato nelle ultime 5 partite), la seconda peggior difesa (30 gol subiti) e la peggior differenza reti (-21). Ha vinto appena 3 partite stagionali. Insomma, serve un netto cambio di marcia.