PESARO - Negli ultimi giorni si è parlato spesso delle voci di mercato riguardanti la Vis Pesaro, tanto in entrata quanto in uscita. E non può essere altrimenti, vista la sessione di calciomercato iniziata da quattro giorni e che terminerà il prossimo 31 gennaio.

Ad oggi, comunque, i biancorossi raggiungeranno Fiorenzuola D’Arda con la stessa rosa con cui hanno concluso il 2022; non sembrano infatti esserci sviluppi imminenti nelle varie trattative. Quello che è sicuro è che, dopo gli arrivi degli svincolati Valdifiori e Pucciarelli, e le partenze di Gucci e Cusumano, la Vis di questa seconda parte di stagione sarà molto diversa rispetto a quella presentatosi ai nastri di partenza del campionato.

Gennari e Ardemagni

Oscar Brevi ha fatto intendere che mancano determinate caratteristiche in attacco, alludendo probabilmente alla mancanza di un nove classico: nelle ultime ore il portale TuttoC ha accostato alla Vis il 35enne Ardemagni, messo fuori rosa dal Siena. Con Cusumano sempre più vicino al Lecco, in difesa dovrebbe arrivare il pesarese Denis Tonucci (dalla Juve Stabia), mentre capitan Fabio Gavazzi non pare più certo della permanenza. Si vocifera un clamoroso ritorno di Mattia Gennari, in uscita da Montevarchi.