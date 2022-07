La Vis Pesaro ritrova mister Sassarini, gli auguri del sindaco: «Ora divertiamoci»

PESARO - David Sassarini si presenta in casa Vis Pesaro sei anni dopo l’ultima volta. Se il 25 maggio 2016 il club annunciava il tecnico spezzino per la sua ennesima stagione di D, oggi Sassarini torna al timone di squadra che ha la volontà di puntare a fare bene in C. Il teatro è stato quello della Sala Consiliare del Comune di Pesaro, dove l’allenatore ligure ha riannodato un filo lasciato in sospeso qualche anno fa. Nelle sue parole è chiara la forte motivazione nell’aver sposato il progetto biancorosso: “Parlando col presidente Bosco e col responsabile dell’area tecnica Menga, mi sono reso conto che la società è oculata, riservata e seria nei suoi processi. E’ la prima volta che mi capita di vedere nella mia esperienza in C un presidente che patrimonializza sui giocatori e che non ragiona su prestiti. Quello che stiamo facendo ora è completare i tasselli per un’idea di gioco di livello”. Il deus ex machina dell’operazione Michele Menga ha poi sottolineato: “Il mister è stato un fulmine a ciel sereno, una scelta voluta da tutti noi per fare qualcosa di importante”. Assente Bosco (era presente il co-presidente Ferri), mentre il sindaco Ricci ha “battezzato” il ritorno dell’allenatore: “Con lui vogliamo divertirci e avere risultati”.