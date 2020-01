La Vis Pesaro a Bolzano deve recuperare due gol, poi toccherà alla Fermana

ANCONA - Turno infrasettimanale nel girone B della serie C dove si gioca il recupero della prima giornata, rinviata in blocco per lo sciopero delle società di serie C. La prima squadra marchigiana a scendere in campo è la Vis Pesaro, la cui partita con la Sudtirol, in programma a Bolzano, è cominciata alle ore 16. alle 18.30 giocherà invece la Fermana, in trasferta a Ravenna. Alla stessa ora cominceranno i due derby emiliani: Cesena-Carpi e Imolese-Rimini. Stasera infine ci sarà l'atteso derby marchigiano tra Samb e Fano, alle 20.45, e alla stessa ora cominceranno Feralpisalò-Reggio Audace, Vicenza-Modena e Padova-Virtus Verona.

Seguono aggiornamenti



Sudtirol-Vis Pesaro 1-0 Bolzanini subito in gol con Ierardi dopo 100 secondi di gioco. vista la temperatura è il caso di dire che la Vis Pesaro è stata colpita a freddo. Ora per i biancorossi la partita è tutta in salita. nella ripresa, al 7' turchetta segna il secondo gol dei padroni di casa, a questo punto mister Pavan inserisce Malec e di Nardo in attacco al posto di De Feo e Marcheggiani, ma la Vis Pesaro rimedia solo un cartellino giallo, con Gabbani



Sudtirol-Vis Pesaro 2-0

Classifica aggiornata in base ai risultati parziali: L.R. Vicenza 49, Reggio Audace 44, Carpi 42, Südtirol 42, Padova 36, Piacenza 35, Modena 33, FeralpiSalò 33, Samb 31, Triestina 29, Virtus Verona 28, Vis Pesaro 25, Cesena 25, Fermana 22, ArzignanoChiampo 19, Ravenna 19, AJ Fano 17, Imolese 17, Gubbio 15, Rimini 15



Ultimo aggiornamento: 17:23





