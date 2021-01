La Vis Pesaro cala un tris di rinforzi: presi anche Ndiaye, Ferrani e Tassi dopo Di Sabatino

PESARO - Dopo Pasquale Di Sabatino, spostatosi 12 chilometri più a nord da Fano a Pesaro, la Vis ieri ha ufficializzato tre giocatori. Si tratta del portiere senegalese Ndiaye, del centrocampista Lorenzo Tassi, ex enfant prodige del calcio italiano, e - come avevamo anticipato ieri - del centrale riminese Manuel Ferrani. Provando ad andare per ruolo, quindi dal portiere, Khadim Ndiaye arriva a Pesaro a titolo temporaneo dall’Atalanta, con la cui Primavera ha vinto ben 2 scudetti. Nato a Dakar, in Senegal, nel 2000, nei primi mesi della stagione in corso era parte della rosa dell’Ascoli e ora indosserà la maglia numero 1.



Non è calcisticamente un ragazzino Manuel Ferrani, centrale difensivo che i tifosi della Vis ricordano per i suoi trascorsi fanesi. Nato a Rimini nel 1987, la società pesarese lo ha prelevato a titolo definitivo dalla Viterbese facendogli firmare un contratto fino al 30 giugno. Con i 10 gettoni collezionati nel girone C di C quest’anno, il suo curriculum pallonaro arriva a 207 presenze professionistiche.

Infine ecco Lorenzo Tassi, centrocampista classe ‘95 arrivato da svincolato a Pesaro per firmare un contratto fino al 30 giugno. Nato e cresciuto calcisticamente nel Brescia, Iachini lo ha fatto esordire in A nel 2011, ad appena 16 anni. Era considerato una promessa del calcio italiano, tant’è che nel 2009 si era parlato del Milan pronto a borsare 5 milioni. Alla fine ad acquistarlo è stata l’Inter, dove ha giocato nelle giovanili ma avuto modo di allenarsi con campioni del calibro di Zanetti, Cambiasso, Milito e Maicon. Svincolatosi dai nerazzurri lo scorso giugno, negli anni ha indossato le maglie di Savona, Prato, Vicenza, FeralpiSalò e Arezzo, per un totale di 107 presenze in C.

